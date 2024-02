Transformar el tram urbà de la C-14 a Artesa de Segre perquè sigui una via de titularitat municipal costarà al departament de Territori més d’un milió d’euros. El consistori ha obtingut el compromís de la Generalitat d’abordar i costejar millores en aquesta travessia abans de traspassar-la al municipi, com a compensació a la variant de la C-14 i la C-26.

L’alcalde, Francesc Puigpinós, va explicar que “el que fins ara ha estat la carretera passarà a ser un carrer de la localitat que convidi els turistes a parar a Artesa”, va dir. Va explicar que, si bé aquestes dos rondes han contribuït a reduir el trànsit per l’interior de la localitat i a guanyar en seguretat, també han afectat el comerç local. Les millores inclouran més espais d’aparcament que beneficiïn el comerç local i zones verdes amb arbratge perquè es converteixi en una via més “pacificada”. Així mateix, també es preveu canviar la ubicació de la marquesina del bus, que ara és al centre de la localitat, i s’instal·larà en aquesta travessia.Puigpinós va apuntar que les obres s’han acordat amb el departament de Territori, malgrat que no existeix cap projecte redactat. Va afegir que el consistori ha firmat un conveni amb el departament en el qual Territori es compromet a executar aquestes obres abans de traspassar la titularitat del tram de carretera. L’últim ple d’Artesa de Segre va aprovar aquest conveni amb el departament.