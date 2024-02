Una fàbrica de campions a Aran

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Si la barcelonina Astrid Fina va fer història en els Jocs de Pyeongchang 2018 aconseguint la primera medalla paralímpica per a Espanya en snowboard amb un bronze va ser, sobretot, gràcies al seu treball i esforç, però en part també al disposar del Centre d’Esports d’Hivern Inclusius de la Val d’Aran (CDIA).

El CDIA, un centre de referència a Espanya, va nàixer amb l’objectiu d’oferir una carrera esportiva a aquest perfil d’esportistes amb discapacitat física o paràlisi cerebral després de comprovar, al finalitzar els Jocs Paralímpics d’Hivern de Torí 2006, que no es disposaven de programes esportius amb continuïtat durant els cicles de quatre anys per preparar la participació d’esquiadors i riders en proves d’alt nivell internacional com els Campionats del Món o els Jocs Paralímpics.

Actualment hi ha becats dos esquiadors d’alpí i tres riders de snowboard a la seu ubicada a Salardú

Andrés Gómez Sirat, director del CDIA des dels seus inicis i llicenciat en Inefc, explica que la primera idea va sorgir el 1997 de la mà de l’exesquiador paralímpic lleidatà Iban Calzada. “Jo l’entrenava i vam crear aquest model mixt amb suport econòmic públic i privat perquè fos viable”, recorda.

Ara, el CDIA és molt més. Segons Gómez, “és un centre d’alt rendiment, tecnificació i detecció de talents, així com de formació de tècnics esportius especialistes en els esports d’hivern per a persones amb discapacitat. Els programes esportius inclouen des de la tecnificació l’alt rendiment fins a activitats de promoció de l’esport per a tothom, dona i esport adaptat, detecció i formació de talents, i organització de competicions nacionals”.

La seu es troba a Salardú i la residència esportiva, a l’hotel Vilagaròs, i actualment els esportistes que estan en règim intern són en esquí alpí l’aranès Cristian Castillo i el barceloní Joaquim Segú, i en snowboard el valencià Daniel Miñana, la francesa establerta a Girona Sophie Tedoul, i la basca Irati Idiakez, campiona del món de banked eslàlom l’any passat a la Molina. Aquesta victòria d’Idiakez va ser històrica, ja que es tractava de la primera en una prova individual dels Campionats del Món d’snowboard paralímpic espanyol.Al costat dels esportistes del centre existeix tot un equip multidisciplinari de suport en el qual hi ha preparador físic, psicòleg, fisioterapeuta, skiman (encarregat de material) i nutricionista.

Esportistes amb diferents nivells de beques i campus per a nens

“Un esportista intern ens costa entre 15.000 i 20.000 euros a l’any. Durant cinc mesos entrenem a la Val d’Aran i després fem concentracions als Alps. També facilitem el material adaptat perquè és molt costós. Una cadira d’esquí costa uns 5.000 euros”, explica Andrés Gómez, director del CDIA. Hi ha tres nivells de beca per als esportistes que es preparen a l’empara d’aquest centre d’alt nivell. Els que tenen més projecció i resultats rellevants estan becats al 100%, n’hi ha altres al 50% i un tercer nivell per a esportistes que participen en programes puntuals, la beca dels quals és del 20%. També organitzen campus en els quals hi ha nens i nenes des dels 8 anys.