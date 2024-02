L’ajuntament de Tremp insta la UdL a implantar Infermeria al setembre

Tremp i el Pirineu no estan disposats a esperar més enllà del curs vinent perquè la Universitat de Lleida (UdL) posi en marxa el grau d’Infermeria amb 25 places de primer i seu central a la capital del Pallars Jussà. Així ho deixa clar l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, que destaca que “està estudiat i previst, hi ha un model organitzatiu i els informes n’avalen la viabilitat”. El mateix conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, va instar dies enrere la UdL a implantar aquest grau al setembre.

Romero afirma que “hi ha finançament”, perquè així ho van acordar Salut i Universitats quan la tardor del 2021 van aprovar ampliar l’oferta del grau d’Infermeria a Catalunya a 600 places. “Quaranta eren per al Pirineu, i són les úniques que no s’han posat en marxa”, indica. Indica que estan disposats a accedir al fet que l’oferta sigui de 25 places, però no a renunciar al grau ni a acceptar que es retardi més. “Els membres del grup promotor hem estat treballant des que es va fer la reserva, de la mà amb el sector sanitari”, recalca l’alcaldessa, que diu que els informes conclouen que és perfectament viable organitzar les pràctiques que necessiten els alumnes d’aquesta carrera durant els quatre cursos. La seu dels estudis estarà a l’institut de Tremp, que té espai i per al qual hi ha un acord amb Educació. Romero comprèn que la facultat ha fet un esforç organitzatiu al doblar la seua oferta a Lleida i Igualada, però assenyala que “necessitem el grau per formar professionals sanitaris al món rural”.Mentrestant, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, i la degana d’Infermeria, Judith Roca, afirmen que estudien el projecte, però que no és fàcil aplicar-lo. “La UdL vol garantir la qualitat, i si no pot aconseguir qualitat, cal veure altres alternatives”, diu el primer, que afegeix que això depèn també de la dotació pressupostària. “Cal assegurar que els titulats tinguin la mateixa formació que en altres seus, que no siguin de segona”, destaca. Per la seua part, Roca indica que “hi ha dificultats”. Afegeix que “treballem amb la gent del Pirineu per donar-hi viabilitat, però no és fàcil”, entre altres coses per la dispersió territorial, cosa que obliga a llargs desplaçaments per a les pràctiques, que són obligatòries des de primer curs.

“Aquí l’atenció és més pròxima i hi ha més bon ambient de treball”

Arnau Palau, de 22 anys i de Bell-lloc, és un dels 7 alumnes de la facultat que fa l’últim curs, en el seu cas cinquè del doble grau d’Infermeria i Fisioteràpia, al Pirineu. “Després del primer quadrimestre a Tremp hi havia tres opcions: continuar amb les pràctiques a Lleida, fer-les a la zona de la Cerdanya o seguir a Tremp, que és el que vaig elegir”, explica. Està “molt satisfet” de l’experiència, tant que ja ha acceptat continuar treballant a Tremp aquest estiu. Diu que els sanitaris “tenen moltes ganes de rebre alumnes i d’ensenyar” i que “l’atenció és més pròxima, tots es coneixen, hi ha un millor ambient de treball i més comunicació que per exemple a l’Arnau, on els metges van per una banda i els infermers, per una altra”. Veu “viable” implantar tot el grau a Tremp, assumint que els alumnes s’hauran de desplaçar per a les pràctiques.