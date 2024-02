Lladre reincident a Mollerussa

Els Mossos d’Esquadra van denunciar dilluns per un delicte lleu de furt un jove per un robatori a la distracció que es va produir dilluns al migdia en una pastisseria de Mollerussa. Es tracta d’un delinqüent reincident que ha estat detingut sis vegades l’últim trimestre, segons van informar els Mossos. En aquest cas, va poder ser identificat perquè els responsables de l’establiment van facilitar a la policia l’enregistrament de la càmera de seguretat del local, a què ha tingut accés SEGRE, on van poder identificar-lo pel seu historial delictiu.

El robatori de dilluns es va produir a les 12.50 hores a la pastisseria Sant Isidori, situada al carrer Ferrer i Busquets de la capital del Pla d’Urgell. En les imatges es pot veure com hi ha dos homes asseguts en taules diferents. Un d’ells, una persona d’edat avançada, està adormit i el del costat se n’aprofita per agafar-li la bossa i fugir molt de pressa. A la bossa hi havia el mòbil i una petita quantitat de diners. Poc després, la víctima es va adonar del que havia succeït i va avisar els responsables de l’establiment, que van alertar els Mossos. Agents van anar a l’establiment per recollir la denúncia. Des de la pastisseria van facilitar les imatges gravades per la càmera de seguretat. Al tractar-se d’un delinqüent conegut, els Mossos el van identificar ràpidament, van anar a cercar-lo i el van denunciar pel delicte lleu de furt. Ha estat arrestat sis vegades els últims tres mesos i ha provocat diversos aldarulls.