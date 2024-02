La Seu recull brossa fora de contenidors amb clau

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet recollia ahir escombraries fora dels contenidors amb clau que prova des de dilluns en diversos carrers de la Seu d’Urgell. L’entitat ha reforçat la recollida i intensificarà la informació els veïns, mitjançant l’enviament de fullets explicatius sobre com funciona aquest nou sistema. L’entitat creu que aquestes bosses abandonades al carrer corresponen a persones que encara no poden obrir els contenidors per tirar les escombraries orgàniques i la no reciclable (fracció resta).

Només sis de cada deu veïns dels més de mil habitatges on es du a terme la prova pilot poden obrir els contenidors amb clau. La resta no ha recollit encara els clauers ni han donat d’alta l’aplicació per a mòbils que identifiquen els usuaris pel seu domicili al tirar les escombraries.El gerent de la Mancomunitat d’Escombraries, Jordi Vilaró, va explicar que esperaven que això succeís en un primer moment. “Creiem que la situació pot durar diverses setmanes, fins i tot mesos”, va dir.