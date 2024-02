Trenta cavalls passegen per la Seu després d'escapar-se d'un prat tancat

Una dotació del parc de Bombers de la Seu d’Urgell, una altra de la Policia Local i dos veïns van treballar de forma coordinada ahir al migdia per controlar un ramat de 30 cavalls que s’havia escapat d’una finca de Castellciutat. Els animals van trencar la tanca electrificada que els retenia en un prat situat al costat de la Valira. El baix cabal del riu va propiciar que els animals poguessin creuar-lo sense problema i van acabar passejant lliurement per la urbanització de l’Horta del Valira de la capital de l’Alt Urgell.

La presència dels animals va causar expectació entre els veïns de la zona i també entre els estudiants de l’institut La Valira, ja que els cavalls van acabar pasturant durant més d’una hora en un camp situat davant d’aquest centre educatiu. L’Horta del Valira és una urbanització amb poc volum de trànsit, per la qual cosa els animals no van provocar cap accident. En aquesta zona encara queden bastantes parcel·les sense edificar i els animals van aprofitar aquestes finques per alimentar-se.La Guàrdia Urbana i els Bombers van rebre l’alerta de nombrosos veïns poc després de les 12.00 hores. Fonts de la Policia Local van explicar que els animals no van causar cap desperfecte. Van afegir que van circular sempre en ramat fins a arribar a la parcel·la pròxima a l’institut La Valira. Una vegada allà, els van retenir amb una cinta fins a l’arribada del propietari, un veí de la Cerdanya lleidatana. Aquest es va personar amb rapidesa i es va encarregar de tornar els animals al seu lloc d’origen. Fonts pròximes van indicar que el propietari va lligar un dels animals, que va utilitzar com a guia, i la resta del ramat el va seguir pel mateix camí pel qual havien arribat. Així, van tornar a creuar el riu Valira fins a arribar de nou al prat del qual s’havien escapat.Els animals eren cavalls de carn que durant l’estiu pasturen en ramat per les muntanyes de l’Alt Urgell i de la Cerdanya, mentre que en els mesos de més fred baixen a la recerca d’aliment fins a prats de la zona.L’incident va acabar sense causar danys, ni personals ni materials. Per això, la Policia Local va descartar obrir un expedient al propietari dels exemplars.