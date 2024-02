Activada l’alerta per fortes ratxes de vent aquest dissabte

Mapa de perill per vent per a aquest dissabteMeteocat

Protecció Civil ha activat l’alerta del pla Ventcat per fortes ratxes de vent a la meitat sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya informa que l'episodi començarà el matí de demà dissabte, i es preveu que s'allargui a la matinada i matí del diumenge. El vent bufarà de component oest a la meitat sud del país amb ratxes que poden superar els 100 km/h a l’extrem sud i entre 70-90 km/h a la resta de l'àrea afectada. Les comarques en avís són el Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Segrià, Priorat, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf.

A més, es manté el pla Procicat en situació de prealerta per onatge. Aquest divendres hi haurà afectació per onatge als municipis costaners de Terres de l'Ebre, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Barcelonès des del migdia fins acabar el dia, i al municipis de la Selva i el Baix Empordà des de les 18 hores fins a la mitjanit. Està previst que les onades puguin superar els 2,5 m (maregassa) i la direcció de l’onatge i de la mar de fons seran de component sud.