El Carnaval arriba a les pistes, que premien la disfressa

El Carnaval arriba a les estacions d’esquí aquest cap de setmana amb activitats en tots els complexos de Lleida. A Baqueira la festa se centrarà en la vestimenta vintage per recuperar els colors fluor dels 80, els tons bàsics dels 60, i la moda hippy dels 70. L’estació anima els esquiadors que es disfressin per anar a les pistes ja que hi haurà premis per a les millors. També hi haurà concursos, animacions i música. Començarà demà al voltant de les 11.00 hores amb animacions gratuïtes i pintacares per als més petits, a més d’un photocall per a tots els que vagin disfressats ja que es premiaran totes les disfresses. També s’ha preparat un concurs fotogràfic.

A les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) demà Boí Taüll ha organitzat un altre concurs de fotos de 10.00 a 15.00 hores, un taller de màscares i una gimcana. El programa de Port Ainé ofereix un taller de maquillatge infantil i música a partir de les 13.00 hores. Un fotògraf anirà buscant les disfresses més divertides. Espot també ha preparat una sèrie d’activitats per animar els aficionats a disfressar-se. L’estació ha organitzat una xocolatada al costat del parc lúdic i tallers de maquillatge. L’estació del Solsonès, Port de Comte, també es farà eco del famós Carnaval de Solsona amb diversos actes festius, igual com el complex de Tavascan, les pistes de fons i els complexos andorrans.