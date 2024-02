El Govern torna a reclamar a l'Estat la gestió del Segre

La Generalitat va sol·licitar a la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, la gestió hídrica del Segre, a la conca de l’Ebre, que es gestionaria juntament amb les conques internes de Catalunya, ara en emergència per la sequera, que arrossega des de fa més de tres anys. Ho va fer de forma verbal dilluns encara que el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, farà aquesta petició per carta, segons va publicar El País. No és aquesta la primera vegada que el Govern demana controlar l’afluent de l’Ebre, també en emergència des de fa 21 mesos per les escasses reserves als seus embassaments, Oliana i Rialb. Ho va fer durant la sequera del 2008 i també el 2013, anys en què es va arribar a plantejar un transvasament a Barcelona, que va generar una gran oposició.

Fonts de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) van indicar que “aquest organisme no pot autoritzar un transvasament entre conques ja que depèn del Govern d’Espanya”. Van afegir que no s’ha rebut cap petició. Els presidents dels regs del Segre, el Canal d’Urgell i del Segarra-Garrigues, Amadeu Ros i Josep Maria Jové, respectivament, van coincidir a admetre que “és molt difícil que es desmembri una conca per traspassar territori a una altra”, a més d’establir un precedent que pot ser perillós, van assenyalar. Ros va indicar que es plantejarà a l’assemblea de regants i Jové va incidir que “per molts traspassos que hi hagi, la sequera serà la mateixa per a tothom. A les conques internes el Segre no serà més cabalós. A més, dubto molt que s’abordi una qüestió tan polèmica”.

Per una altra banda, el mes de gener passat va ser el més càlid de la història, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.