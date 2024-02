La neu arriba fins als 900 metres el cap de setmana al Pirineu

Les pluges tornaran avui a Lleida i es registraran precipitacions per sobre dels 1.500 metres donant per conclòs el període d’inversió tèrmica amb temperatures altes per a l’època a la muntanya i baixes al pla, on desapareixerà la boira. Demà dissabte es mantindrà aquesta situació i, de fet, nevarà a 1.300 metres, tot i que la cota baixarà fins als 900 durant el dia. Durant diumenge hi ha la possibilitat de nevades però més febles. El canvi de temps amb l’entrada d’una nova borrasca anirà acompanyat d’una important baixada de les temperatures a totes les comarques, en especial les del Pirineu, segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya.