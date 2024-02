Instal·len una passarel·la sobre la Valira a la Seu per augmentar la seguretat

La passarel·la de vianants de la carretera N-260 sobre el riu Valira, que transcorre paral·lela al pont de l’entrada oest de la Seu, va quedar ahir instal·lada. Per fer-ho possible va caldre un tall total de circulació divendres a la matinada. Va durar dos hores i va ser el temps necessari perquè els operaris instal·lessin, amb l’ajuda d’una grua de gran tonatge, la plataforma de fusta de 23 metres de longitud. El pont actual només té vorera en un costat, la qual cosa obligava a travessar la carretera per anar al polígon o a Castellciutat. L’actuació, llargament reivindicada, permetrà augmentar la seguretat en aquest punt de la via, on s’han registrat diversos atropellaments.