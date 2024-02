Un vehicle s'incendia a Aitona i les flames en calcinen dos més

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van extingir la matinada de divendres a dissabte un incendi que es va originar en un vehicle estacionat a l’altura del número 16 del carrer Joan XXIII d’Aitona i que en va acabar calcinant dos més. El propietari del bar Can Joan, situat a pocs metres del lloc, va ser qui va alertar els serveis d’emergència sobre les sis del matí.

Sorprès per la forta olor a cremat, va sortir al carrer i va observar un turisme que estava en flames per la part davantera i posterior. El foc ràpidament es va propagar a uns altres dos cotxes pròxims, que van quedar completament calcinats. Així mateix, les flames van afectar un quart i un cinquè vehicle, així com la façana d’un habitatge. Els Bombers van activar dos dotacions del parc de Seròs que van sufocar el foc. Al lloc també va acudir l’alcaldessa, Rosa Pujol, per conèixer l’afectació de l’incendi. Segons apunten fonts municipals, les causes serien “fortuïtes” i no es van produir ferits.

Fonts municipals van assenyalar que l’incendi seria “fortuït” i que no es van produir ferits

D’altra banda, un incendi va afectar ahir al matí una furgoneta a Montferrer i Castellbò. L’avís d’emergència es va registrar a les 12.40 hores al carrer Mesclant de les Aigües. La furgoneta es trobava al costat d’un habitatge que no va patir danys.Els Bombers de la Generalitat van treballar l’any passat en un total de 169 incendis a les comarques lleidatanes relacionats amb vehicles a l’aire lliure. Aquesta xifra suposa un increment del 21% respecte al 2022, quan van ser 138. La majoria es van produir al Segrià, on hi va haver un total de 73 d’aquests incidents. Així mateix, l’any passat van apagar 214 focs de contenidors a tota la província. A Lleida ciutat, van cremar un total de vint-i-vuit contenidors en tan sols dos nits a l’agost, al barri de la Bordeta i al carrer Príncep de Viana. La Paeria va valorar els danys en més de 15.000 euros.