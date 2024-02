El túnel de Lilla dispara el trànsit a l'N-240 als quatre mesos d'estrenar-se

El túnel del coll de Lilla, que es va posar en servei fa gairebé quatre mesos, ha disparat el trànsit a l'N-240 en el tram que dona accés a la galeria des de Montblanc. La infraestructura rep cada dia uns 11.000 vehicles, dels quals 1.100 són camions. Per la seua banda, transportistes i empresaris exigeixen celeritat per habilitar l'enllaç amb l'AP-2.

L’obertura del túnel del coll de Lilla, que es va inaugurar fa gairebé quatre mesos, ha disparat el trànsit a l’N-240 en el tram que dona accés a la galeria des de Montblanc. Des del ministeri de Transports van explicar que la nova infraestructura rep cada dia uns 11.000 vehicles, dels quals un 10% són camions. D’altra banda, l’N-240 comptava el 2021 amb uns 4.200 vehicles a l’entrada al port de Lilla, segons les dades de l’últim balanç disponible del ministeri.

L’alcalde de Montblanc, Oriol Pallisó, va explicar que l’increment del trànsit es deu en part al fet que els conductors amb origen o destinació a Tarragona circulaven abans per la C-14 i ara ho fan per l’A-27, que inclou el túnel. A més, va apuntar que des que es va estrenar la galeria s’ha registrat un augment de la mobilitat a la rotonda en la qual conflueixen els accessos a l’N-240, l’AP-2 i la C-14. També va assenyalar que esperen veure els vehicles que rebran durant la campanya turística d’estiu.L’augment dels vehicles que passen per l’N-240 per accedir al nou túnel es mantindrà almenys fins que es construeixi l’enllaç de l’A-27 amb l’AP-2 a Montblanc. Aquest serà també l’últim tram de l’autovia a Tarragona. Fonts del ministeri van explicar que continuen treballant en la redacció del projecte. Per una altra banda, tant els transportistes com els empresaris de les comarques de Lleida exigeixen celeritat per construir l’enllaç entre aquestes dos carreteres.

El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, va indicar que el túnel del coll de Lilla ha beneficiat especialment el sector del transport i ha “millorat la comunicació amb el port de Tarragona”. En aquest sentit, va afirmar que “hem guanyat gairebé mitja hora de viatge” entre anada i tornada i també va destacar la reducció de les emissions que això implica.Per la seua part, la portaveu de la patronal del transport Asotrans, Sílvia Llobet, va apuntar que la reducció del temps permet a alguns camioners fer un viatge més entre Lleida i Tarragona.

Una autovia retallada i amb nombrosos esculls

L’A-27 ha hagut d’anar superant diversos esculls des de l’inici de les obres. Al principi, aquesta autovia havia de connectar Lleida i Tarragona, tot i que cap al 2016 es va descartar el tram entre Montblanc i la capital del Segrià. Aleshores el Govern central va apostar perquè els vehicles circulessin per l’autopista AP-2, que va quedar lliure de peatges el setembre del 2021.L’autovia entre Tarragona i Valls va entrar en servei per fases entre 2013 i 2015. D’altra banda, les obres del traçat entre l’Alt Camp i Montblanc, que inclouen el túnel del coll de Lilla, van arrancar el 2009. Tanmateix, un any després es van paralitzar a causa de retallades pressupostàries. Els treballs es van desbloquejar finalment el 2016, però van continuar al ralentí. A més, la construcció del túnel es va ajornar després de detectar pissarres i argiles expansives. Això va obligar a paralitzar el projecte i replantejar-lo, fet que va derivar en un pressupost encara més elevat. Les tasques es van reactivar el 2019 i aleshores ja va començar la perforació del túnel del coll de Lilla, després que el Consell d’Estat autoritzés la modificació a l’alça del pressupost.