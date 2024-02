El camp segueix lluitant

Els pagesos lleidatans van seguir ahir amb les protestes per exigir solucions a la crisi que fa anys que ofega el sector amb talls de carreteres i marxes lentes que van provocar retencions en moltes vies, sobretot en les que fan frontera amb Aragó. A Soses van tallar l'AP-2 tres hores, fins que els Mossos van desallotjar els concentrats.

Els pagesos lleidatans mantenen el pols i amenacen de no cessar les protestes fins que es donin solucions “reals” als problemes que ofeguen el sector. Ahir els talls de carreteres i les marxes lentes van complicar el trànsit en diversos punts del pla, especialment el camí de l’Aragó, on es van formar llargues cues.

Cap a les nou del matí desenes de pagesos van dur a terme una marxa lenta per l’A-2 des d’Alcarràs a Soses, on van acabar tallant l’autovia tant en direcció a Fraga com a Lleida. El grup, convocat per la Plataforma Pagesa (abans coneguda com 6F), va provar d’entrar amb els tractors a l’AP-2, però un dispositiu dels Mossos els ho va impedir i hi van accedir a peu. Allà van fer talls puntuals de circulació en sentit Saragossa durant unes tres hores. Els concentrats van abandonar la via per exigència policial enmig d’un fort desplegament, amb la presència d’una desena de dotacions dels ARRO. L’A-2 va quedar reoberta cap a les sis de la tarda. També la C-14 va estar unes 12 hores tallada al seu pas per Ciutadilla per desenes d’agricultors i ramaders i una vintena de tractors arribats de la Vall del Corb i pobles de la Conca de Barberà. Tan sols van obrir uns minuts sobre les 10 del matí perquè poguessin passar els vehicles que havien quedat atrapats. A Torregrossa, una cinquantena de pagesos i una vintena de tractors del Pla d’Urgell i les Garrigues van provocar talls a l’N-240 en els dos sentits. El mateix es va repetir a Almacelles a l’N-240 i a l’A-14.Les protestes es van traslladar també a l’A-22, que comunica la capital del Segrià amb Osca, on un trentena de tractors van barrar el pas, la qual cosa va generar cues quilomètriques. La situació es va veure agreujada pels talls que es van fer en la mateixa via a Aragó. A la tarda, uns 20 tractors van portar a terme una marxa lenta per la carretera C-53 entre Anglesola i l’encreuament de Castellserà, fet que va ocasionar llargues retencions. Les marxes lentes es van repetir a l’N-II entre Soses i Alcarràs i a l’LP-7041 entre Seròs i Aitona. Els Bombers van haver d’apagar fogueres a Torregrossa i Almacelles.

UP fa una crida a bloquejar el port de Tarragona

Unió de Pagesos ha convocat avui diferents mobilitzacions per denunciar la situació que travessa el sector. Agricultors i ramaders de Lleida tenen previst participar en una concentració a l’entrada del port de Tarragona. Sortiran des de Lleida, les Borges Blanques i Tàrrega. A Barcelona la protesta es farà a les portes de Mercabarna.