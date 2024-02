Demanen retirar un semàfor d'obres que provoca llargues cues a la C-13 a Salàs

Els ajuntaments de Salàs de Pallars, la Pobla de Segur i Talarn van demanar ahir a la Generalitat que retiri un semàfor que ha instal·lat per unes obres que porta a terme a la C-13 quan els operaris no estiguin treballant. Aquesta senyalització s’ha desplegat pels treballs per habilitar la via verda de l’embassament de Sant Antoni.

El semàfor es va instal·lar entre Talarn i Salàs de Pallars fa uns deu dies i dona pas alternatiu als vehicles, per la qual cosa ocasiona llargues cues, especialment els caps de setmana. En aquest sentit, l’alcalde de Salàs, Jaume Solé, va explicar que divendres passat a la tarda es tardava aproximadament 50 minuts a anar de Tremp a Salàs quan normalment són entre 5 i 10 minuts. Diumenge van tornar a registrar-se retencions. Per això, Solé va indicar que han demanat a la Generalitat que retiri el semàfor quan no estiguin treballant i que al seu lloc deixin senyalitzades les obres perquè els vehicles puguin circular pels dos carrils a menys velocitat. El primer edil va afirmar que el Govern es va mostrar obert a solucionar aquesta problemàtica.