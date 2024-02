Tala d'arbres amb protesta veïnal a l'entorn de la Col·legiata d'Àger

Veïns d’Àger i membres de l’entitat animalista i mediambiental Daima van protestar ahir contra la tala d’arbres que l’ajuntament d’aquesta localitat de la Noguera porta a terme a l’entorn de la Col·legiata. Les manifestants van intentar evitar l’entrada de les màquines a la parcel·la municipal on hi ha els arbres i agents dels Mossos d’Esquadra les van treure perquè poguessin treballar els operaris de la brigada municipal i els bombers.

L’alcaldessa, Mireia Burgués, va apuntar que les manifestants havien convocat una mobilització a l’entorn del temple per evitar una tala que l’ajuntament considera “necessària” per evitar problemes, ja que els pins suposaven un perill a causa de l’altura i la inclinació.

Tal com va avançar SEGRE dissabte passat, es temia que els arbres caiguessin sobre la muralla medieval de la Col·legiata i del dipòsit regulador d’aigua, com ja va passar a l’estiu. L’objectiu del consistori és convertir aquest espai en una zona verda urbana i ordenar la mobilitat del trànsit, retirant els vehicles per crear una àrea lúdica verda, àmpliament reivindicada pels veïns. Es preveu enjardinar tot l’entorn substituint algunes de les espècies actuals per altres de pròpies de la vall d’Àger.