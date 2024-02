Troben un cavall mort i dos gossos desnodrits en una finca de la Sentiu

Els Mossos d’Esquadra van denunciar la setmana passada un home com a presumpte autor d’un delicte de maltractament animal a la Sentiu de Sió. La policia catalana va tenir coneixement el passat 7 de febrer que hi havia un èquid mort a les portes d’una explotació ramadera d’aquesta localitat de la Noguera.

Els agents que van acudir al lloc van fer una inspecció ocular i, a banda de l’animal mort, van constatar que les instal·lacions presentaven un estat d’insalubritat. Així mateix, van localitzar dos gossos de raça coniller en unes condicions sanitàries deplorables, en estat famèlic i amb dificultat per caminar. Estaven lligats amb unes cadenes d’un metre i mig, sense accés a aigua.Davant d’aquests fets, i ja que els gossos no havien rebut cap mena d’assistència veterinària, van denunciar administrativament el propietari per maltractament animal i van entregar els gossos al consistori de la Sentiu perquè en gestionés l’ingrés a una protectora autoritzada. El mes de desembre passat, l’Associació Animalista Almenar va rescatar, amb la col·laboració de l’ajuntament i de la Policia Local de la localitat, tres gossos d’una finca que es trobaven desnodrits i en pèssimes condicions. Per la seua part, el Jutjat Penal 2 d’Osca va condemnar al novembre a sis mesos de presó una veïna de Fraga per matar de gana i set el seu gos el 2021. La Fiscalia va obrir el 2022 set causes per maltractament a animals domèstics a les comarques lleidatanes. Així mateix, el Ministeri Públic va obrir sis diligències d’investigació per delictes contra la fauna.