Almenys cinc persones opten a reobrir la botiga de queviures local

L’ajuntament de Puiggròs ja ha rebut les primeres sol·licituds d’interessats a fer-se càrrec de la petita adrogueria de la població, que va tancar les portes definitivament divendres passat, amb la qual cosa ha deixat la localitat sense cap botiga d’ultramarins. De moment, cinc persones han sol·licitat fer-se càrrec de l’establiment, segons va explicar l’alcalde, Albert Bellart. La botiga que ha tancat es troba en un local de propietat municipal, que l’ajuntament ofereix des de fa anys sense despeses de lloguer, electricitat ni aigua. Segons Bellart, “els sol·licitants són persones que resideixen en poblacions properes, de manera que no cal preocupar-se per l’habitatge”. L’alcalde va assegurar que és urgent reobrir el comerç ja que dona un important servei a la població, en particular a les persones de la tercera edat que, altrament, es veuen obligats a desplaçar-se per fer les compres. “De moment, anem resolent aquesta situació amb persones que es presten a anar a comprar-los el que necessiten fora”, va indicar Bellart.

Demà divendres s’ha convocat una reunió per analitzar aquestes peticions i adoptar una ràpida solució. L’antic arrendatari va tancar per qüestions personals i el consistori va fer una crida per buscar interessats.