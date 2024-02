Càmeres en dos jaciments del Jussà i l'Alt Urgell per evitar que els espoliïn

Romero (tercera per l’esquerra) en l’entrega dels dispositius. - ACN

El Geoparc Orígens va entregar ahir als Agents Rurals tres càmeres de videovigilància que s’utilitzaran per evitar l’espoli de jaciments del Pallars Jussà i de l’Alt Urgell. Les desplegaran a Casterner de les Olles, a Tremp, i al Mirador del Cretaci de Coll de Nargó. Aquests equips permetran monitorar els dos espais i facilitar la lluita contra l’espoli del patrimoni geològic. Els jaciments que es controlaran s’han triat per la seua dificultat d’accés, que dificulta portar a terme un seguiment diari, i pel seu alt valor geològic. Les càmeres detecten moviments i avisaran de forma immediata els Agents Rurals, la qual cosa els permetrà actuar amb rapidesa.

La presidenta del Geoparc i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, va apuntar que comencen per aquestes dos zones atesa la seua fragilitat i va assenyalar que no descarten en un futur adquirir més dispositius per protegir altres elements del patrimoni natural i geològic.Casterner de les Olles és un dels jaciments més importants del Pirineu del mineral epidota i s’hi han registrat diversos episodis d’espoli. Així mateix, fa més de deu anys el Mirador del Cretaci va aparèixer destrossat i la zona, que exhibia ous de dinosaure, va quedar completament malmesa.