Guissona demana polítiques d'immigració adaptades a la realitat dels municipis

L’alcalde de Guissona, Jaume Ars, va reclamar ahir que les polítiques d’immigració s’adaptin a la realitat de cada municipi. Així ho va posar de manifest en un debat en el Cercle d’Economia, en el qual també van participar el primer edil de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el de Manresa, Marc Aloy, i la de Badia del Vallès, Eva Menor. Ars va demanar també que la Generalitat pugui assumir les competències d’immigració i que brindi un acompanyament als municipis.

En el transcurs del debat, Ars va posar sobre la taula que la majoria dels immigrants de primera generació que van arribar a Guissona han tornat als seus països després de jubilar-se. Aquesta localitat de la Segarra té un 53,1% de la població d’origen immigrant, el percentatge de veïns estrangers més alt de tot Catalunya. A Guissona conviuen persones de 49 nacionalitats. Per posar només un exemple, al desembre el municipi va rebre 68 senegalesos i la pràctica totalitat estan ja empadronats, com ja va avançar SEGRE. Els quatre alcaldes que van participar en el debat d’ahir van coincidir que necessiten més recursos per gestionar la immigració. Albiol va demanar al Govern espanyol que “no deixi campar” els immigrants irregulars.