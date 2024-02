La Seu insta la presidenta del Parlament a aprovar la llei de Muntanya - C. SANS

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, va demanar ahir a la presidenta del Parlament, Anna Erra, que la cambra aprovi la llei de Muntanya i va assenyalar que la normativa “ha de donar noves oportunitats als ciutadans del Pirineu”. Per la seua part, Erra va oferir col·laboració per trobar solucions als reptes dels municipis de muntanya. La presidenta va dur a terme ahir una visita institucional a la capital de l’Alt Urgell, informa C. Sans.