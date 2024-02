Evacuen una fàbrica d'Artesa de Lleida per un incendi

Un incendi va obligar ahir a evacuar de forma preventiva tot el personal d’una empresa d’Artesa de Lleida. Els Bombers de la Generalitat van rebre a les 08.37 hores l’avís d’un foc en un negoci dedicat a la producció i distribució de matèries primeres, situat a l’altura del quilòmetre 9 de la carretera L-702. Les flames es van originar en una màquina assecadora d’aliments i, segons els Bombers, també van afectar un quadre elèctric i un dipòsit refrigerant.

El foc va quedar confinat en aquest espai i no va provocar ferits. Al lloc van acudir vuit dotacions, que van donar l’incendi per extingit cap a les 12.49 hores i van ventilar les instal·lacions. De forma preventiva, també es va activar una ambulància del SEM.D’altra banda, els Bombers van extingir ahir un incendi que va afectar una casa abandonada al carrer Carles III de Cervera. L’avís es va rebre a les 17.42 hores després que alertessin d’una columna de fum negre que sortia d’un immoble. El foc es va originar en una de les habitacions però no hi va haver cap persona afectada. L’incendi va afectar l’estructura, de manera que van abalisar la zona per impedir-hi l’accés i es va informar l’ajuntament.