Jussà i Ribagorça exigeixen prioritzar la reforma de l'Eix Pirinenc a Xerallo

Els consells del Pallars Jussà i la Ribagorça i els consells d’alcaldes de totes dos comarques van exigir ahir prioritzar la reforma de l’Eix Pirinenc (N-260) entre Xerallo, a Sarroca de Bellera, i el Pont de Suert. Aquesta petició s’emmarca en el conveni que la Generalitat i l’Estat tenen pendent de formalitzar per destinar 260 milions a aquesta carretera, unes obres que haurà d’executar l’administració catalana. Per això, les dos comarques demanen actuar en aquest tram, al considerar-lo “perillós”. Assenyalen que és “estratègic per al desenvolupament socioeconòmic” i “té un potencial transformador de les relacions entre les dos valls” que “permetria aprofitar millor els equipaments i serveis públics dels dos territoris”. L’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, la del Pont de Suert, Iolanda Ferran, i el de la Pobla, Marc Baró, van traslladar aquesta petició a la consellera de Territori, Ester Capella.

D’altra banda, Capella va visitar les obres a Cellers per habilitar la Ruta Cicloturística dels Llacs entre Lleida i la Pobla, que haurà d’estar llesta a la primavera. El recorregut tindrà 107,2 quilòmetres: 80,3 seran per a bicicletes i 26,9 es podran recórrer amb tren.

Millores en el pas alternatiu entre Talarn i Salàs arran de les queixes

La Generalitat millorarà a partir d’avui el pas alternatiu a la C-13 entre Talarn i Salàs de Pallars. Ho farà arran de les queixes dels alcaldes per les retencions que provoca el semàfor que s’ha instal·lat per les obres de la Ruta Cicloturística dels Llacs a l’embassament de Sant Antoni (vegeu SEGRE de dimarts). La consellera de Territori, Ester Capella, va explicar ahir que els caps de setmana hi haurà operaris regulant el trànsit en aquest punt de la carretera. Per la seua part, l’alcalde de Salàs, Jaume Solé, va assenyalar que la Generalitat adequarà la circulació al flux de vehicles. En aquest sentit, els divendres donaran més temps de pas als cotxes que van cap a la Pobla, mentre que els diumenges es farà en sentit contrari. A més, Solé va destacar que s’escurçarà el termini d’execució dels treballs.