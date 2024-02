Catalunya necessita 55 jutges més per estar al nivell de la mitjana estatal

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va dir ahir que Catalunya necessita 55 jutges més dels que té ara. En aquest sentit, va recordar que el país té una ràtio de 10,9 jutges per cada 100.000 habitants, per sota de la mitjana espanyola d’11,6. Sobre el col·lapse de l’administració de justícia, Ubasart va dir que fan falta moltes eines i col·laboració entre administracions, a més de desjudicialitzar molts conflictes.

Així mateix, la consellera va apuntar que la ràtio de jutges s’haurà d’aplicar en funció no només de la població, sinó també de la taxa de litigiositat, que a Catalunya és superior a la mitjana estatal. Val a recordar que el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Vielha i Mijaran té des de dimecres passat un nou jutge. Aquest nou magistrat és un dels 44 que han escollit Catalunya com a destinació per iniciar la seua carrera judicial. Només el de Vielha ha escollit les comarques de Ponent, on hi ha nombroses vacants. Les 160 jutgesses i jutges (119 dones i 41 homes) que integren la setanta-dosena promoció de la carrera judicial van rebre aquesta setmana els seus despatxos a Barcelona.Sobre el coneixement de la llengua catalana per part dels magistrats, Ubasart va dir que ERC i el PSOE van establir que el català seria un requisit per als que exercissin a Catalunya, i per a això cal reformar la llei Orgànica del Poder Judicial. També va reclamar al Congrés dels Diputats que aprovi aviat les dos lleis orgàniques de modernització i agilitació de la justícia que van decaure amb l’avanç electoral. Igualment, la consellera de Justícia va dir que espera que els grups del Parlament acordin aviat el pressupost de la Generalitat per al 2024.