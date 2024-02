Vilanova de Bellpuig inaugura la guarderia

Vilanova de Bellpuig va celebrar ahir la inauguració de la seua nova guarderia municipal, de 33 places i en funcionament des del mes de gener passat. Abans de la posada en marxa, aquest servei s’havia prestat en diferents dependències municipals.

La nova guarderia es dirà La Placeta, com a resultat d’un procés de participació ciutadana en què van participar 258 persones. Té una aula per a nens i nenes de fins a dos anys i una altra per als que tenen entre dos i tres, així com una sala polivalent, una cuina i un pati. Està climatitzada amb un sistema d’aerotèrmia. L’acte inaugural va comptar amb la participació de l’alcaldessa de la localitat, Dolors Pascual, i del president de la Diputació, Joan Talarn. Aquest últim va afirmar que invertir en educació és “un dels elements clau perquè arrelin projectes de vida al territori”.