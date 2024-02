El Garrigues Sud avança el reg davant les escasses pluges

Els regs de suport a l’olivera i l’ametller, principalment, de les Garrigues i el Segrià, han avançat l’inici de la campanya per les escasses precipitacions dels últims mesos, ja que les pluges que han caigut no han estat suficients, i per la calor.

El Garrigues Sud va obrir ahir per comprovar instal·lacions, especialment la pressió dels hidrants, que estaran en ple funcionament en un termini de 15 dies, segons va explicar el president de la comunitat, Xavier Pelegrí. Respecte a l’any passat s’ha avançat una setmana i ja estan totes les basses de regulació plenes. “L’objectiu és gestionar millor la distribució sense gastar més”, van remarcar els tècnics de la comunitat. El Garrigues Sud té una extensió total de 9.400 hectàrees dels municipis de Flix (a Tarragona, on hi ha la captació), Bovera, Bellaguarda, la Granadella, els Torms i Juncosa.

D’altra banda, aviat començaran les obres d’una nova planta solar a Bellaguarda per eliminar els sistemes elèctrics de bombatge, que generen abundants factures. Ja compta amb una a Bovera i se’n farà una altra a Flix.Per la seua part, el Segrià Sud també ha avançat l’inici de la campanya de regs al 26 d’aquest mes, una setmana abans del que és habitual també per l’escassetat de precipitacions, segons va explicar el president, Joan Sabaté. Aquest regadiu proveeix en l’actualitat mitjançant reg pressuritzat 5.600 hectàrees dels municipis de Torrebesses, Maials, Seròs, Almatret i Llardecans.

D’altra banda, els embassaments del Segre, Oliana i Rialb sumen gairebé 163 hm³, segons les últimes dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Els pantans de la Noguera Ribagorçana en sumen més de 410 i els de Pallaresa, n’acumulen gairebé 282.