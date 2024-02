Insten el Govern a anul·lar la privatització que preveu de la pesca

La plataforma En Defensa dels Nostres Rius, que formen una quinzena d’entitats, es va reunir ahir a la Pobla de Segur per demanar al Govern que derogui la totalitat del títol VI i l’article 37 de la proposta de reglament de la llei d’ordenació sostenible de la pesca continental, que es troba en fase d’exposició pública i contempla privatitzar la pesca als rius, així com la creació de centres piscícoles per repoblar qualsevol tram en concessió. El president de la federació Catalana de Pesca, Albert Vidal, va afirmar que estan disposats a arribar a la via judicial si no se’ls fa cas. Josep Grau, president de l’Associació per a l’Estudi i Millora dels Salmònids, va assenyalar que la normativa derivarà en un “desastre” ambiental i social. Vidal va explicar que el títol VI d’aquest reglament permet a l’administració fer concessions a empreses privades de trams públics de vuit quilòmetres de rius per un termini de deu anys, i són les empreses les que establirien el nombre de permisos diaris, el preu i les condicions per obtenir el permís. Així mateix, l’article 37 autoritza la creació de centres de reproducció i cria d’espècies aqüícoles. Vidal va afegir que es tracta de piscifactories privades en els trams que es donin amb concessió.

Josep Grau va assenyalar que això suposaria danys “molt greus” i fins i tot “irreparables” per a la fauna piscícola i tot l’ecosistema fluvial, tant per la introducció de malalties com per la hibridació. Actualment, tots els peixos que es repoblen surten de les dos piscifactories de l’administració, únicament per a zones de pesca intensiva, que, va dir, permet el control exhaustiu dels que s’alliberen en el medi.