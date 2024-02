La jutge porta l'alcalde de la Portella al fiscal al no pagar a l'exsecretària

El jutjat contenciós administratiu de Lleida ha decidit portar davant de la Fiscalia el rebuig de l’ajuntament de la Portella a complir sentències que, des de l’any 2018, li exigeixen readmetre la secretària municipal acomiadada el 2012 i pagar-li els salaris que va deixar de percebre des d’aleshores. Després de més d’una dècada de litigis, aquests ja sumarien al voltant de mig milió d’euros, segons càlculs del despatx d’advocats Moragues, que s’encarrega de la defensa d’aquesta treballadora. La decisió de la jutge arriba després d’una primera multa coercitiva contra l’alcalde, Carles Català, al considerar-lo responsable d’incomplir les interlocutòries judicials en els últims 6 anys. Una providència judicial del 12 de febrer ha fet el primer pas per obrir la via penal: suposa remetre la documentació del cas a la Fiscalia per “exigir la responsabilitat penal que pogués correspondre”, segons consta en el text. Serà el Ministeri Públic el que decidirà si obre diligències que podrien derivar en una possible imputació del primer edil per un presumpte delicte de desobediència.

El jutjat va imposar el maig del 2023 una primera multa coercitiva de 1.500 € a Català, al considerar-lo responsable d’incomplir les sentències. Vuit mesos després, ha ordenat embargar-li els comptes bancaris per aquesta quantitat. Català, per la seua part, va recordar que el litigi és en mans dels seus advocats i va dir desconèixer la providència que envia el cas a la Fiscalia i l’embargament. La quantia a pagar a l’exsecretària municipal en concepte de salaris de tramitació augmenta a raó d’uns 3.900 € mensuals. El mig milió en què es calcula actualment, dotze anys després de ser acomiadada, suposa la meitat del pressupost total de l’ajuntament de la Portella, de poc més d’un milió d’euros. La mitjana pressupostària d’anys anteriors és menor i se situa en uns 700.000 euros.

Un informe de l’actual secretari insta a acatar les decisions judicials

L’actual secretari interventor de l’ajuntament de la Portella va emetre un informe el mes de desembre passat en què informava l’alcalde que “és procedent complir sense més demora” les sentències relatives al litigi amb l’exsecretària. Per fer-ho, recomana “efectuar la modificació pressupostària que correspongui” o bé “incloure la dotació corresponent en el pressupost municipal” per al 2024. “Tot això, sense perjudici dels recursos que l’alcaldia consideri que hagin d’interposar-se”, puntualitza. Aquest document, que el secretari interventor ha remès al jutjat contenciós administratiu, “és una reiteració” d’un altre de similar que va emetre el desembre de l’any 2022.