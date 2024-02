Prohibit beure de l'aixeta en 2 pobles del Sobirà i els proveeixen amb garrafes

Beure l’aigua de l’aixeta i utilitzar-la per cuinar va quedar ahir prohibit a dos pobles del Pallars Sobirà. L’ajuntament d’Alt Àneu va vetar-ne al migdia l’ús per al consum humà a Sorpe, mentre que Baix Pallars va fer el mateix hores després a Peramea. A les dos localitats, separades uns 50 quilòmetres entre si, van trobar un mateix producte químic: el nonilfenol, que es fa servir en detergents industrials.

Els ajuntaments van proveir ahir els veïns de Sorpe i Peramea amb garrafes d’aigua embotellada. Les van comprar i van distribuir després de conèixer els resultats d’anàlisi que havien encarregat un mes abans els serveis de Salut Pública de la Diputació. Tant l’alcaldessa d’Alt Àneu, Laura Tristán, com la de Baix Pallars, Anna Sentinella, es van mostrar sorpreses pel llarg període de temps entre la presa de mostres i la comunicació dels resultats, que indiquen que el subministrament no és apte per al consum humà. Tristán va avançar que han demanat una altra anàlisi, mentre que Sentinella va reclamar a la Diputació celeritat a l’hora de fer noves analítiques i comunicar els resultats.

Per la seua part, fonts de la Diputació van explicar que estan en contacte amb els municipis afectats i amb la Generalitat, i van avançar que avui està previst disposar dels resultats de noves anàlisis de l’aigua d’aquests dos pobles i comunicar-los als ajuntaments. Van apuntar que les proves que han detectat el nonilfenol van ser de les primeres que es van dur a terme per detectar aquest i altres productes mèdics i de neteja a l’aigua. La normativa de la Generalitat les va incorporar l’any passat.