Les famílies d'una jove parella que va morir a Aigüestortes per hipotèrmia reclamen 294.032 €

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha desestimat indemnitzar amb 294.032 euros les famílies d’una jove parella d’excursionistes lleidatans que va morir per hipotèrmia a Aigüestortes el setembre del 2020. Els difunts, de 27 anys, van ser trobats sense vida després de quatre dies de recerca (vegeu el desglossament). Els seus familiars van presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial contra el departament d’Acció Climàtica i el Conselh Generau d’Aran al considerar que hi va haver negligències per part de la direcció del parc natural. Concretament, consideren que no es va activar el pla d’autoprotecció malgrat que hi havia una alerta pel vent, que no es van adoptar “mesures de prevenció i seguretat per afrontar el temporal”, que no va informar els visitants de l’alerta per la qual cosa els excursionistes morts no van poder valorar els riscos de continuar la ruta planificada, que s’havia d’haver limitat l’activitat i, fins i tot, decretar-ne el tancament i que no es van activar els equips de rescat els dos primers dies malgrat que les víctimes no van arribar al refugi que havien reservat. Per tot això, consideren que es va perdre “una oportunitat molt alta de ser rescatats” i existeix una relació de causalitat entre el funcionament anormal del servei, per la falta de mesures de seguretat, i el resultat de les morts.

D’aquesta manera, la comissió jurídica ha analitzat el cas amb els informes de la direcció del parc i els Pompièrs-Emergéncies, entre d’altres, i determina que “no s’ha acreditat cap dels incompliments al·legats pels reclamants”. Així, argumenta que el pla d’autoprotecció no preveu l’obligació de tancar l’accés o de confinar els excursionistes. També assegura que es va informar de la situació i que se’ls va aconsellar que baixessin amb taxi. Pel que fa al rescat, no s’ha acreditat cap actuació incorrecta dels serveis d’emergència”.

Per tot això, conclouen que “es van prendre les mesures de seguretat adequades al parc i que els serveis van actuar correctament en les tasques de rescat”, per la qual cosa no hi ha un vincle de causalitat entre les morts dels excursionistes i l’actuació dels serveis públics.