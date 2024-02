Recollida de brossa porta a porta a tot Tàrrega a partir de la tardor

El consell de l’Urgell avança en la implantació de la recollida de residus porta a porta parcial, només per a les fraccions d’orgànica i no reciclable (resta). El president de la corporació comarcal, José Luis Marín, va explicar ahir que aquest sistema arribarà a la tardor a tota la ciutadania de Tàrrega, després de la celebració de FiraTàrrega. Prèviament, el 15 de març, s’estendrà als polígons industrials de Llevant i Canaleta després de l’èxit de la prova pilot al de Riambau. L’edil de Serveis Municipals i Medi Ambient, Laia Recasens, es va mostrar satisfeta de com ha funcionat a Riambau i Marín va dir que “des de la seua implantació no hem detectat abocaments”.

Abans que la recollida porta a porta arribi al conjunt de la ciutadania de Tàrrega, el consell la implantarà al mercat setmanal, les escoles, l’hostaleria i els comerços. De forma paral·lela, es començarà a estendre a la resta de la comarca: a la primavera s’estrenarà a Puigverd i Ossó de Sió per completar la Vall del Sió (ja funciona a Agramunt) i abans de l’estiu a Anglesola, Tornabous i la Fuliola. Entre finals d’any i principis del 2025 es completarà la comarca amb la Vall del Corb.D’altra banda, en els propers dies se suprimiran a Tàrrega 19 illes de contenidors en les quals només n’hi ha per a escombraries orgàniques i resta. Alguns s’incorporaran a zones amb contenidors de les cinc fraccions de residus, que es redistribuiran amb cartells informatius. El consell ha incorporat a la ciutat 30 nous contenidors per a paper i envasos.

Recollida domiciliària en 22 pobles de la Val d’Aran

El Conselh Generau d’Aran ja ha tret a concurs la nova recollida d’escombraries a la Val, que compta amb un pressupost de licitació que ascendeix finalment a 31,93 milions d’euros (IVA inclòs). El servei combinarà la recollida porta a porta amb contenidors amb clau. La recollida de les escombraries a domicili s’aplicarà en un total de 22 pobles, la majoria dels quals a peu de les carreteres N-230 o C-28, segons consta als plecs de la licitació. En concret, són Vielha, Bossòst, Les, Es Bòrdes, Garòs, Arties, Salardú, Gessa, Bagergue, Vaqueira, Tredòs, Unha, Arròs, Aubert, Santa Gemma, Vilac, Casau, Mijaran, Betren, Escunhau, Casarilh i Gausac. A més, el concurs també estableix que les empreses licitadores hauran de contemplar una solució específica “a l’estacionalitat de generació de residus” a Aran, diferenciant entre la temporada alta (a l’hivern, estiu i Setmana Santa) i baixa.Aquest nou sistema de recollida haurà de permetre millorar el reciclatge a la Val d’Aran, que el 2022 va ser només del 33,82%. Això situa aquest territori a la cua en recollida selectiva a Lleida juntament amb la Cerdanya, amb el 23,7%. El ple del Conselh va aprovar divendres passat la licitació del servei amb els vots a favor d’UA i l’abstenció de CA (vegeu SEGRE de dissabte).