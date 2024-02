Balaguer tindrà un circuit de pump track a la vora d'Inpacsa

Regidors de la Paeria van visitar la zona on hi haurà el circuit. - PAERIA DE BALAGUER

La Paeria de Balaguer construirà un circuit de bicicletes i patins o pump track al costat del pavelló d’Inpacsa. Es tracta d’un espai amb salts i peralts que es pot recórrer sense pedalar, aprofitant la inèrcia. Està especialment pensat per a usuaris de bicicletes, tot i que també el poden utilitzar patinadors.

La Paeria ha optat per un pump track de 600 metres quadrats amb un circuit oval. Els treballs inicials ja s’han iniciat i es preveu que s’intensifiquin la setmana vinent, segons va explicar l’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, que va afegir que la instal·lació es podrà ampliar en un futur en funció de la demanda. Els treballs s’han adjudicat per un total de 43.941 euros a l’empresa Garcam. Les obres que es duran a terme seran la neteja de vegetació de la zona, s’anivellaran els terrenys i es farà el moviment de terres necessari per a la construcció del circuit. Segons Ricart, aquest circuit estarà inclòs en la zona d’equipaments esportius prevista a l’àrea d’Inpacsa on també hi haurà, entre d’altres, una pista d’atletisme municipal o el nou pavelló que projecta la Paeria per als clubs de la localitat.