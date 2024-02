L'esquí nòrdic es reinventa en un hivern sense neu

En un any amb escasses nevades i en què les estacions d’esquí nòrdic amb prou feines han pogut iniciar la temporada, els seus responsables han aprofitat per impulsar projectes que permetin diversificar-ne l’activitat i dotar-les de nous atractius perquè tinguin activitat durant tot l’any, més enllà de la temporada d’hivern. Sota el paraigua de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de les Pistes d’Esquí Nòrdic, desenvolupen un projecte amb fons Next Generation que engloba un total de vint-i-quatre actuacions.

Entre aquestes actuacions destaca la creació d’una gimcana digital al voltant del refugi del Gall Fer de Virós Vallferrera, que plantejarà enigmes als visitants per poder avançar en el recorregut. A més, habilitaran un hort urbà, un mirador, una bassa perquè beguin animals salvatges i una zona de jocs infantils. A Tuixent-la Vansa hi haurà un “circuit del silenci” perquè persones amb mobilitat reduïda puguin escoltar la naturalesa a la zona del Prat de l’Arp. El pla inclou també altres actuacions per actualitzar infraestructures i serveis de les estacions d’esquí nòrdic i també per adaptar-les en matèria de sostenibilitat.