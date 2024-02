Mollerussa reuneix 350 joves innovadors

Fins a 350 joves van participar ahir en la primera edició del Grow Day de Mollerussa, la jornada prèvia a la Trobada Empresarial i dedicada a donar eines a aquest col·lectiu perquè lideri la transformació digital.

El vicepresident de Fira de Mollerussa, Joel Bastons, va afirmar que iniciatives com la d’ahir donen “visibilitat als joves per creure en ells mateixos, innovar i buscar talent”. Per la seua banda, Narcís Romà, de Xtrategics, va explicar que entre els assistents hi havia estudiants de centres educatius de la capital del Pla, Lleida i Tàrrega. Zoe Valero, de Torrons Fèlix, va ser una de les ponents i va destacar que “el món digital m’ha ajudat molt a impulsar el negoci”. Carla Díaz, de Xtrategics, també va explicar la seua experiència i va apuntar que “som el sector de públic més buscat i si no ens escolten serà molt difícil que sàpiguen com tenir-nos”.