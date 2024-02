Avancen la vigilància contra incendis per la sequera

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha avançat quatre mesos l’operatiu d’estiu dels Grups Especials de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) del departament d’Acció Climàtica per la situació “extraordinària” de sequera. És la primera vegada en la història que es pren una decisió d’aquest calat. Hi ha vuit equips operatius, un dels quals a Tremp, i un total de 60 efectius. Els altres són a Vilamalla (Alt Empordà), Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental), Benifallet (Baix Ebre), Ulldemolins (Priorat), Constantí (Tarragonès), Arnes (Terra Alta) i Calaf (Alta Anoia). El personal s’ha incorporat aquesta setmana i compta amb 26 vehicles, un tractor equipat amb desbrossadora i una arada de discos per fer tasques preventives. “No havia passat mai”, va explicar ahir la directora general de Boscos d’Acció Climàtica, Anna Sanitjas, durant l’acte de presentació que va tenir lloc a Castellgalí, al Bages. Sanitjas va afegir que els arbres “estan al límit” per la falta de pluges en els últims tres anys. Aquest cap de setmana s’hi sumarà el vent de ponent i mestral i es demana d’extremar precaucions.

Les unitats del GEPIF duen a terme tasques de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals. També, especialment al maig, fan una vigilància específica als boscos de ribera per prevenir els incendis de borrissol dels pollancres, que és molt inflamable. Aquests incendis, que es registren en zones com els municipis per on discorre el riu Segre, per exemple, afecten boscos molt fràgils en un moment crític per a la nidificació de moltes espècies.

Enric Sapés, cap de projectes especialitzats del GEPIF, va assegurar que “mai no havíem treballat un febrer com si fos estiu”. La situació és tan extrema que fins i tot ells mateixos han de vigilar a l’hora de treballar amb maquinària per no causar cap foc. “Els boscos són un polvorí i cal anar molt amb compte amb fer activitats en zones forestals”, va afegir. Els tècnics alerten que la situació és “extrema” i el risc d’incendi és molt alt a causa de la falta de pluges i el febrer està sent extremadament sec respecte als 30 últims anys.