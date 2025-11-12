FAUNA
Apicultors de Lleida capturen milers de vespes asiàtiques en una setmana i demanen ajuda a Agricultura
Denuncien la falta de mitjans per frenar aquesta espècie invasora que s’alimenta d’abelles i pol·linitzadors silvestres. Més de 3.000 captures en una setmana entre els termes de Bellaguarda i Juncosa
Apicultors de Lleida han fet sonar d’alarma després de capturar en una setmana més de 3.000 exemplars de vespa asiàtica (vespa velutina) entre els municipis de Bellaguarda i Juncosa. Asseguren que la presència d’aquesta espècie invasora no deixa d’augmentar i que, malgrat els seus esforços, se senten desbordats. “Estem fent una feina que no ens correspon”, lamenta Antoni Areste, un apicultor de Seròs, que denuncia la falta de mitjans per frenar una plaga que amenaça no només les abelles, sinó l’equilibri ecològic i l’“aliment de molts apicultors”, va dir.
Fins ara, els danys es concentraven en ruscos i algunes vinyes, encara que l’últim mes tres persones han mort a Galícia a causa de les seues picades. Així mateix, un agricultor de l’Albagés, Antonio Alberto Silvós, va trobar un niu en una de les seues finques i va demanar a l’ajuntament, Agents Rurals, Agricultura i Bombers que retiressin el niu, però el van derivar a una empresa privada per a l’extracció.
La vespa asiàtica s’alimenta d’abelles i altres insectes pol·linitzadors, la qual cosa agreuja el problema ambiental i econòmic. “No només desapareixen les abelles, també cauen els pol·linitzadors silvestres”, explica Areste. “I amb ells baixa la producció de mel i s’alteren els cultius”. Davant de l’expansió d’aquesta espècie invasora, els apicultors es veuen obligats a instal·lar trampes, reforçar els ruscos i recórrer a mètodes artesanals per protegir els seus eixams. “Necessitem desenes de trampes per cobrir una sola zona. Però si no ho fem, perdem ruscos en dies i part de la nostra feina”, va dir.
El president de l’Associació Lleidatana d’Apicultors, Josep Maria Bonet, adverteix que l’espècie avança cada any uns 80 quilòmetres, colonitzant noves zones. “És urgent actuar per reduir el nombre de reines”, va dir. Va explicar que, a l’última taula sectorial, el departament d’Agricultura va mostrar disposició a col·laborar en la instal·lació de trampes, una mesura que podria ser decisiva si s’aplica a temps. “Col·locar trampes a la primavera seria el més efectiu, abans que les reines construeixin els nius”, va dir. Segons Bonet, aquesta estratègia permetria reduir la població de vespes fins en un noranta per cent.
L’espècie va ser detectada per primera vegada a Espanya l’any 2012, i des d’aleshores la seua expansió ha estat constant.
Una sola vespa pot matar fins a cinquanta abelles en un sol dia
El mètode de caça que tenen aquestes vespes és molt eficient. Es col·loquen a l’entrada dels ruscos, esperen que surtin les abelles obreres, les atrapen al vol, les maten i se les emporten per alimentar les seues cries. Una sola vespa pot matar fins a cinquanta abelles en un sol dia i a cada rusc hi pot haver unes 1.500 velutines. Les abelles deixen de sortir i també recollir aliment, per la qual cosa molts ruscos arriben a morir per inanició o estrès. Aquesta situació és la que preocupa els apicultors. Per això han demanat ajuda al departament d’Agricultura per instal·lar trampes per controlar aquesta espècie invasora i reduir el nombre de vespes.