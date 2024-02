Concentració a Guissona per exigir el final de la guerra a Ucraïna

Guissona va viure aquest diumenge una jornada de concentracions contra les guerres d’Ucraïna i Palestina. A la plaça Major uns 300 ucraïnesos es van concentrar coincidint amb els dos anys de guerra per demanar el final de les hostilitats. Segons Mikola, portaveu del col·lectiu eslau, “portem molt temps de sofriment i estem esgotats, però cal continuar lluitant per Ucraïna i per Europa perquè Putin continuarà envaint estats”. En la concentració es va demanar donar continuïtat als ajuts que s’envien a Ucraïna. També hi van participar el rector Ramon Balagué i l’alcalde, Jaume Ars, que van coincidir a assenyalar el diàleg com a única sortida possible al conflicte. L’alcalde va destacar el suport de les entitats, veïns i consistori a la comunitat i va declarar que “ho tornaríem a fer al marge de si és o no competència nostra, ja que es tracta d’ajudar persones necessitades”. Guissona va atendre des de l’inici de la guerra 305 refugiats i en l’actualitat té unes 70 persones refugiades que, segons l’alcalde, estan treballant per tenir el seu futur a la localitat. “La majoria ja es quedaran aquí”, va declarar.

Mikola va explicar que les iniciatives per recollir fons per a Ucraïna no han cessat en els dos anys del conflicte. En l’actualitat a Guissona viuen 1.105 ucraïnesos i són juntament amb la comunitat romanesa els que tenen més presència a la localitat. A la plaça, els grups corals de la comunitat van entonar peces tradicionals del seu país envoltats d’ucraïnesos que sostenien banderes del país.Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va revelar ahir que uns 31.000 militars ucraïnesos han mort des de l’inici de la guerra amb Rússia, una dada que fins ara no havien publicat les autoritats ucraïneses. Per un altre costat, el ministre de Defensa d’Ucraïna, Rustem Umérov, va afirmar que el cinquanta per cent de les entregues d’armament promeses pels aliats occidentals no arriben a temps, la qual cosa implica “una pèrdua més gran de vides i de territori”.

Protestes a Lleida per exigir el “final de la massacre” a Gaza

Diversos municipis van acollir ahir concentracions per exigir el final de la guerra a Gaza. A Lleida, col·lectius van protestar a la plaça Sant de Joan mentre que mig centenar de persones també ho van fer a Guissona per reivindicar el final de les hostilitats contra els palestins. A l’acte, l’alcalde, Jaume Ars, també va donar el seu suport. A Barcelona, unes 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, van recórrer el passeig de Gràcia en una protesta simultània a més de 100 localitats de l’Estat. “Després de quatre mesos i mig, seguim aquí perquè la massacre continua a Gaza davant dels ulls i la passivitat de tot el món”, va denunciar Mazeed Khalilia, membre de la Comunitat Palestina a Catalunya. Els manifestants també van exigir al Govern central el final de la compravenda d’armes amb Israel.