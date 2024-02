L'aigua de Sorpe torna a ser apta per al consum

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les analítiques de l'aigua dels dipòsits de Sorpe, al Pallars Sobirà, han sortit netes de nonilfenol, el component químic detectat la setmana passada que ha obligat a restringir el consum d'aigua de beure en aquest municipi i també a Peramea, Rialp, Alins i Massalcoreig, al Segrià. El Departament de Salut espera tenir entre aquest dilluns i dimarts els resultats dels altres municipis afectats per aquest problema de contaminació que s'està investigant però que tot apunta que es podria tractar d'un "episodi puntual". De moment, ja s'ha informat l'Ajuntament de Sorpe que l'aigua és apta per al consum. Des de dimecres passat els veïns havien de fer servir aigua embotellada per beure i cuinar, igual que als altres municipis afectats.

La Diputació de Lleida es fa càrrec de pagar les despeses de subministrar aigua potable als ajuntaments afectats per l'aparició a les xarxes de distribució d'aquest component químic vinculat als detergents industrials.