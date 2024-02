Els pressupostos del Govern preveuen 154,5 milions al pla de Lleida i 44,5 al Pirineu

detail.info.publicated Acn / Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El projecte de pressupostos del Govern 2024 preveu una inversió de 154,5 milions d'euros a les comarques de Ponent, un 10,4% més que l'any passat. Són el 7,9% de la inversió territorial a tot Catalunya. Les partides més elevades van pel canal Segarra-Garrigues, amb 28,4 milions, l'estació d'autobusos de Lleida amb 19,9 milions, la conservació de carreteres amb 12,7 milions, la millora de material i instal·lacions ferroviaris de la línia Lleida-La Pobla amb 12,7 milions d'euros, la nova comissaria de Mossos de Mollerussa amb 4,4 milions, el bloc quirúrgic de l'Arnau de Vilanova amb 7 milions, o les escoles del Poal (1,3 milions) i Albesa (1,5 milions) entre d'altres. La despesa per habitant se situa en els 415 euros, per sobre de la mitjana catalana que és de 248 euros.

La delegada de Govern a Lleida, Montse Bergés, ha destacat "l'alt component social i la incidència en la cohesió territorial" dels comptes, que haurien de permetre desenvolupar "fortaleses i oportunitats" a les terres de Lleida en el camí que institucions i agents econòmics i socials han traçat per dur a terme "la transformació econòmica i social del territori".

La xifra inversora corresponent a les comarques lleidatanes inclou la inversió real prevista (122,9 milions d'euros, un 11,5% més que el 2023), més les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital (8,7 milions) i 22,8 milions provinents de romanents d'INFRACAT (principalment fons NGEU no executats el 2023) que s'incorporaran al pressupost de 2024. Les obligacions plurianuals compromeses fins al 2027 pugen un total de 135,6 milions. Per comarques, el Segrià és la que s'emporta més pressupost amb 81,7 milions d'euros, seguida de la Noguera amb 18,2 milions, el Pla d'Urgell amb 17 milions, l'Urgell amb 15,8 milions, la Segarra amb 12,4 milions i les Garrigues amb 9 milions.

Més inversió en transport, infraestructures agràries i seguretat

En transports, la inversió creix 11,4 milions d'euros, passant de 40,1 a 51,5 milions. La nova estació d'autobusos de Lleida, amb 19,9 milions d'euros, s'endú la partida més gran, mentre que a la conservació de carreteres s'hi destinaran 12,7 milions i els recursos per a la línia Lleida-La Pobla i altre material i instal3lacions ferroviàries s'aproparan als 14,5 milions. A la nova estació d'autobusos de Tàrrega s'hi destinaran 1,1 milions.

Pel que fa a les infraestructures agràries, principalment regadius i ordenació parcel·lària, la inversió augment 1,5 milions per arribar als 31,4 milions d'euros. El canal Segarra-Garrigues rebrà una injecció de 28,4 milions. A la modernització de Pinyana Sector 5 Bassa Canet s'hi assignen més de 900.000 euros i al canal d'Urgell, 664.000 euros. La inversió en seguretat se centra bàsicament en la nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Mollerussa i passa dels 3,7 milions d'euros a 4,4 milions.

A banda d'aquestes inversions, el Govern també destaca les que es destinen a altres àmbits. En educació, es preveuen les obres d'ampliació de l'escola Arnau Berenguer del Palau d'Anglesola (1,6 M€), la nova construcció de l'escola l'Alber d'Albesa (1,5 milions), la de l'escola El Roser – Zer Plaurcén del Poal (1,3 milions), l'ampliació de l'escola Mont-Roig de Balaguer (1,2 milions) i la de l'escola Marinada de Vilanova de Bellpuig (1 milions).

Les actuacions en salut, que freguen els 10 milions d'euros, se centren en el bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (7 milions), en les obres de millora a l'Hospital Santa Maria (1,1 milions d'euros), en la construcció del nou CAP d'Almenar (1,8 milions d'euros) i en l'ampliació del de Tàrrega (1,3 milions). L'aeroport de Lleida-Alguaire comptarà amb inversions per valor de 4 milions d'euros per continuar desenvolupant-se com un referent internacional d'activitat econòmica i de recerca en nous sectors d'activitats emergents (hub d'energia verda, NewSpace) i en la formació per a l'aviació del futur.

Increment del 69,3% del Fons de Cooperació Local

Si el Parlament els aprova, els nou comptes destinaran 17,1 milions d'euros del Fons de Cooperació Local (FCL) a millorar el funcionament dels governs locals, una quantitat que supera en un 69,3% la de l'any passat. El suport al món local també preveu 4,2 milions en bestretes per al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC); 18,46 milions per al contracte programa de drets socials amb ens locals, un 3,1% més que el 2023; 3,7 milions per a polítiques d'igualtat i feminismes amb governs locals; i 3,3 milions per desplegar la fibra òptica.

Addicionalment, es transferirien 42,4 milions a la Universitat de Lleida (UdL), 498.400 a FiraTàrrega, 310.00 euros al Consorci del Turó de la Seu Vella, i 300.000 euros a AGROTECNIO, entre d'altres.

Inversions destacades per comarques del pla

A les Garrigues destaca la inversió pel canal Segarra-Garrigues que puja a 5,6 milions i la conservació de carreteres que serà de 1,2 milions. També hi ha la instal·lació fotovoltaica a l'IES Fontanelles de les Borges Blanques per un valor de 153.185 euros i el desplegament de la fibra òptica troncal per 125.183 euros.

A la Noguera les inversions pel Segarra-Garrigues pugen a 5,6 milions també, i la de la línia Lleida – La Pobla a 3,6 milions. La conservació i millora de carreteres està prevista en 2,6 milions d'euros, l'ampliació de l'escola Mont-Roig de Balaguer en 1,2 milions i el desplegament de la fibra en 921.757 euros.

Al Pla d'Urgell, a banda de la inversió en la comissaria de Mossos, l'escola del Palau i el Poal i la de Vilanova de Bellpuig, també hi ha 1,7 milions per material ferroviari i 1,2 milions per carreteres.

A la Segarra, la inversió pel canal també es preveu en 5,6 milions, mentre que per carreteres seria de 3,8 milions d'euros i per a material ferroviari 1,7 milions. El desplegament de la fibra pujaria a 629.654 euros i s'hi inclou una partida de 450.000 euros per a obres al Museu de Guissona.

Al Segrià, a banda de les inversions mencionades, també hi ha 3,9 milions per a material i instal·lacions ferroviàries i 3,5 milions per a la línia de la Pobla. Als pressupostos hi figuren 3,3 milions per a la construcció d'un alberg per a temporers a Lleida tot i que l'actual equip de govern del PSC va descartar fer-lo. La comarca també rebria 1,8 milions per a la construcció del CAP d'Almenar i 2,7 milions per inversions a la presó de Ponent.

Finalment, a l'Urgell, les inversions en el canal Segarra-Garrigues també serien de 5,6 milions. S'hi afegeixen 1,7 milions per al polígon Boscarró Nord-Sud de Tàrrega; 1,3 milions per al CAP de Tàrrega; 1,2 milions d'euros en carreteres; 744.905 euros per obres a l'Institut Lo Pla d'Urgell de Bellpuig; 664.305 euros en la modernització del canal d'Urgell i 481.378 euros en el desplegament de la fibra òptica.

Amb els romanents d'Infraestructures de Catalunya, que a Ponent pugen a 22,8 milions d'euros es finançaran, entre d'altres, la nova estació d'autobusos de Lleida (12,2 milions), la nova comissaria de Mollerussa (4,6 milions), la nova base dels Agents Rurals a Balaguer (1,9 milions d'euros), la nova estació d'autobusos de Tàrrega, 1,1 milions, i les obres del magatzem i taller del Centre Educatiu El Segre de Lleida (1 milions d'euros).

INVERSIÓ DE 44,5 MILIONS A L'ALT PIRINEU I ARAN

El projecte de pressupostos del Govern 2024 preveu invertir 44,5 milions d'euros a l'Alt Pirineu i Aran, xifra que representa un increment del 5,3% respecte als comptes de l'any passat. Una tercera part de l'import, 14,2 milions d'euros, es destinarà a la conservació i millora de diverses carreteres, tot i que aquesta partida també inclou actuacions com ara la via ciclista a l'entorn de la C-13 entre Sort i Rialp (Pallars Sobirà). A banda, el pressupost preveu 2,7 milions d’euros per continuar desplegant la fibra òptica i 3 milions per a d'altres infraestructures, com ara la línia de tren Lleida – La Pobla de Segur o l'Aeroport Andorra – La Seu d'Urgell. També destaquen les actuacions ambientals, amb una partida que ha crescut més del 50%.

En actuacions mediambientals s'ha passat dels 4,9 milions d'euros de 2023 a 7,7 milions d'euros d'enguany. Entre d'altres, aquesta partida permetrà finançar l'adequació del conjunt edificat de Casa Bringué de Ginestarre, a Esterri de Cardós (Pallars Sobirà) per al seu funcionament com a alberg de joventut, àrea etnològica i espai formatiu. En el territori del Parc Natural de l'Alt Pirineu, es millorarà la pista de Boet a Alins (Pallars Sobirà) i es reformarà el refugi de les Comes de Rubió.

En paral·lel, els comptes de 2024 preveuen 7,5 milions d'euros d'inversions en turisme, amb 4,3 milions d'euros per a les estacions d'esquí de La Molina, Boí-Taüll, Espot i Port Ainé, i els seus entorns. Mentre, en educació s'invertiran 1,7 milions d'euros, els quals es destinaran a les obres de reforma de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà, l'Escola La Closa d'Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), l'Institut d'Aran de Vielha e Mijaran i l'Institut de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), entre d'altres.

El conjunt dels 44,5 milions d'euros que la Generalitat preveu destinar a l'Alt Pirineu i Aran es distribueixen en 41 milions d'euros d'inversió real prevista, 1 milió per a transferències de recursos a altres agents (transferències de capital), i 2,5 milions que corresponen a romanents d'Infraestructures de Catalunya (principalment, fons Next Generation EU no executats al 2023 que s'incorporen al pressupost del 2024). Amb aquests romanents, es finançaran entre altres la rehabilitació de la casa forestal de Boí i les obres de reforma del refugi d'Estany Llonch, així com la rehabilitació del refugi del Pla de la Font i la Casa del Parc d'Espot. A la vegueria, la inversió per habitant se situarà en 588 euros, molt per sobre de la mitjana de Catalunya (248 euros per habitant).

A més de la previsió per al 2024, les obligacions plurianuals compromeses en aquests pressupostos per al període 2025-2027 se situen en els 31,8 milions d’euros. Les partides són especialment altes a l'Alt Urgell (12,9 milions d'euros), el Pallars Jussà (11,5 milions d'euros) i el Pallars Sobirà (5,6 milions d'euros). En l'import compromès per al conjunt del període 2024-2027, s'inclou per exemple l'ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp (10,8 milions d'euros, dels quals 1,3 milions corresponen al pressupost de 2024).

Més enllà dels imports que els pressupostos preveuen destinar específicament a l'Alt Pirineu i Aran, els comptes d'enguany inclouen partides significatives que tindran un elevat impacte territorial. Entre d'altres, destaca el Fons de Cooperació Local, que destinarà 11,3 milions d'euros a l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta xifra suposa un increment del 128% respecte del pressupost de l'any passat (5 milions d'euros). La partida, que al conjunt de Catalunya arriba gairebé als 152 milions d'euros, contribueix a millorar el funcionament dels governs locals.

A banda, per a l'Alt Pirineu i Aran es reserven 2,9 milions d'euros per a bestretes del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC); 5,04 milions d'euros per al contracte programa de les polítiques de drets socials amb els ens locals (xifra que representa un increment del 3,4% respecte de l'any anterior), i 2 milions d'euros per a les polítiques d'igualtat i feminismes en l'àmbit local i comarcal (import que suposa un augment del 39%).

Addicionalment, els pressupostos consignen les transferències de 36,7 milions d'euros al Conselh Generau d'Aran, 350.000 euros al Parc del Segre i 150.000 euros al Geoparc del Montsec, entre d'altres. En el marc del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), durant l'any 2024 es duran a terme obres de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques a la Comissaria de la Seu d'Urgell.