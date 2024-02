Presenten la censura a Ribera d'Ondara amb l'alcaldia per a Aliança els primers 4 mesos

La moció de censura per rellevar el socialista Francesc Sabanés a l’alcaldia de Ribera d’Ondara és ja una realitat. La van presentar ahir a l’ajuntament els grups a l’oposició, Acord per Ribera d’Ondara i Aliança Catalana. L’acord entre aquestes dos formacions, que sumen quatre edils davant dels tres del govern en minoria del PSC, preveu donar l’alcaldia a la portaveu d’Acord, Elisabet Jové. Tanmateix, Jové ha donat a llum recentment i preveu iniciar el seu permís de maternitat després de ser nomenada primera edil. Durant els primers quatre mesos del nou govern, l’haurà de substituir com a alcalde accidental l’únic regidor d’Aliança Catalana, Albert Puig.

Encara que l’oposició va presentar la moció de censura a l’ajuntament, el document no va entrar immediatament en el registre municipal, segons van explicar des del grup d’Acord. Van apuntar que la secretària municipal els va dir que abans volia examinar-lo, per la qual cosa encara no està clara la data en què es votarà. Per regla general, al presentar-la es posa en marxa de forma automàtica el compte enrere de deu dies hàbils que estableix la normativa abans de sotmetre-la a l’aprovació del ple.L’acord entre els signants de la moció de censura preveu atorgar a Aliança Catalana la primera tinença d’alcaldia. Aquest pacte arriba un mes i mig després que els dos grups a l’oposició anunciessin contactes per desbancar els socialistes. Acord per Ribera d’Ondara s’havia presentat a les eleccions del 2023 sota la marca blanca d’ERC, Acord Municipal, i la direcció nacional del partit va expressar immediatament el seu rebuig frontal a qualsevol negociació amb Aliança Catalana, al considerar-la una formació d’extrema dreta.ERC va iniciar els tràmits per expulsar del partit Jové, però aquesta el va deixar l’endemà i les altres dos regidores que conformen el grup d’Acord, Maria Castellà i Yolanda Tasies, són independents. A requeriment de la formació republicana han deixat d’utilitzar la denominació d’Acord Municipal.

Si la moció de censura prospera, Aliança Catalana tindrà a Ribera d’Ondara la seua segona alcaldia a tot Catalunya, si bé tindrà un caràcter temporal. Ara per ara aquesta formació només governa a Ripoll, el municipi de la líder del partit, Sílvia Orriols. Aquesta és la primera moció de censura a Lleida de l’actual mandat municipal.