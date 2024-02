Aigües Ter-Llobregat gestionarà el canal Segarra-Garrigues i el territori tem que obri la porta a futurs transvasaments a Barcelona i a la seua àrea metropolitana

Aigües Ter-Llobregat (ATL), l’empresa pública de la Generalitat que gestiona el proveïment en alta de 117 municipis de nou comarques de l’interior de Catalunya, inclosa Barcelona, gestionarà a partir de demà divendres el canal principal del Segarra-Garrigues, construït per regar unes 68.000 hectàrees i fins ara en mans de l’Estat.

També es farà càrrec de les infraestructures associades a aquesta conducció, de 87 quilòmetres de longitud entre Rialb i l’Albagés, com el pantà de les Garrigues. El Govern espanyol i la Generalitat van acordar l’any passat traspassar l’explotació de la infraestuctura principal del canal a la conselleria d’Acció Climàtica, de manera que des de demà gestionarà tant la xarxa principal com la secundària, adjudicada a la unió d’empreses Aigües Segarra-Garrigues.

La titularitat d’aquesta xarxa secundària és autonòmica, mentre que la del canal principal i el pantà de l’Albagés seguiran en mans de l’Estat fins 2054, quan es calcula que s’acabarà de pagar i podria passar en mans de la Generalitat.

El secretari d’Agenda Rural de la Generalitat, Oriol Anson, ha explicat que el canvi de titular de la gestió no afectarà l’explotació de la infraestructura hidràulica i va justificar l’encàrrec a Aigües Ter-Llobregat en la seua perícia i la seua experiència en el servei d’aigües en alta.

Tanmateix, alguns edils de la Segarra han mostrat recel, en témer que aquesta operació amagui a mitjà termini una connexió de conques (de l’Ebre, en el cas de Lleida, amb les internes) i un transvasament d’aigua des del Segarra-Garrigues. Anson ha assegurat que aquesta opció està descartada: “No hi ha ni trasllat ni transvasament d’aigües. Ni està plantejat ni es plantejarà”, ha afirmat.

També ha descartat que la gestió sota una mateixa empresa pública del Segarra-Garrigues i Aigües Ter-Llobregat derivi conques hidràuliques que hi ha a Catalunya: “Quan demanem de gestionar el riu Segre (el febrer passat) ho vam fer perquè discrepem de la gestió de la Confederació Hidrógráfica de l’Ebre (CHE) a la conca catalana de l’Ebre davant de l’extrema sequera davant la de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)”, ha dit Anson.

L’Executiu català pagava fins ara entre un milió i un milió i mig d’euros a l’any a l’empresa pública Acuaes (Aigües de les Conques d’Espanya) per la gestió del canal a través de l’adjudicatària del servei. Fins a 2026 és l’empresa Sorigué la que el té en encàrrec. Després “convocarem un concurs obert”, ha dit Anson.

El Segarra-Garrigues estarà dirigit per David Vila, com a màxim responsable d’Aigües Ter-Llobregat, si bé la conselleria preveu subrogar-se el local d’Acuaes a Tàrrega (conveniat amb l’ajuntament) i dos empleats de l’empresa estatal, inclòs el fins ara director d’Acuaes a Lleida, Josep Maria Serra.

Temor a que obri la porta a un transvasament d’aigua a Barcelona