Protecció Civil fa seguiment de la situació de centenars de camions aturats per les mobilitzacions de la pagesia

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Protecció Civil, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra, està fent seguiment de la situació de centenars de camioners que han quedat aturats per les mobilitzacions de la pagesia. Hi ha tres punts d'especial interès. El primer a Puigcerdà, on hi ha uns 200 camions aproximadament, i on estan mobilitzats voluntaris de protecció civil del municipi i Creu Roja per detectar necessitats i atendre-les. En segon lloc, a Vilaller, a la sortida del túnel de Vielha, on hi ha uns 70 camions aproximadament. El tercer punt es el de Vielha/Les/Bossòst, on Protecció Civil està en contacte amb els seus homòlegs de la Val d'Aran.

A Puigcerdà, l'ajuntament ha posat a disposició dels camioners un espais per a que es puguin anar a dutxar si els fa falta.

A Vilaller, Creu Roja hi ha desplaçat una unitat des de Lleida per valorar les necessitats que puguin tenir els afectats. Entre d'altres, hi ha portat mantes i begudes. Si s'observa que fa falta algun subministrament addicional s'alertarà Protecció Civil.

A Vielha, Les i Bossòst la valoració i atenció es fa per part de la protecció civil de la Val d'Aran, que està en contacte amb Protecció Civil.