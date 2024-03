Els Agents Rurals incorporen 23 nous efectius a la demarcació

Un total de 54 efectius s’han incorporat als Agents Rurals, dels quals 23 han estat destinats a les comarques de Lleida. Concretament 17 agents treballaran al pla mentre que sis van a les comarques de muntanya. Vuit d’ells van a l’Urgell, que és la comarca que incorpora més efectius de Ponent. Es tracta de la primera promoció després d’onze anys sense convocatòries. L’acte de benvinguda es va celebrar ahir a Reus i hi van assistir els caps dels Rurals a Ponent i el Pirineu, Llorenç Ricou i Anna Servent, respectivament. L’inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, va explicar que els nous efectius reforcen àrees amb plantilles “més ajustades” i la cobertura dels serveis en caps de setmana. A més, hi ha 125 aspirants a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i una convocatòria en marxa amb 110 noves places per arribar als 800 efectius el 2025 marcats al Pla Estratègic.

La secretària general del departament d’Interior, Tamara Garcia de la Calle, va afirmar que la conselleria “aposta cada dia per fer més gran i eficient aquest cos, dotant-lo d’efectius i material necessari perquè pugui desenvolupar les funcions que té atribuïdes”. Garcia també va posar èmfasi en la importància de rejovenir la plantilla amb una mitjana d’edat d’uns 57 anys, així com feminitzar-la amb la reserva del 40 per cent de places per a dones en les tres convocatòries que actualment hi ha en marxa. En total, suposaran la integració de 235 nous agents més i 35 subinspectors amb l’objectiu d’arribar als vuit-cents efectius.

D’altra banda, respecte a la sequera i al risc d’incendis forestals, Mur va explicar que la campanya estarà condicionada pels episodis de vent i pluja de primavera. “La voluntat és mantenir la mateixa estratègia dels últims anys, en un context de sequera acumulada i altes temperatures”, va afegir el cap del cos. D’aquesta forma, els Rurals treballaran per identificar els escenaris de risc extrem per determinar quines mesures cal aplicar a cada zona en funció de les condicions meteorològiques.