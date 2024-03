L'última nevada permet obrir 22 km més de pistes

Les intenses nevades de dimarts i de dimecres han permès que les estacions d’esquí alpí ampliïn la superfície esquiable. Així, els dominis del Pirineu de Lleida han guanyat 22 quilòmetres de pistes. La major part corresponen a Baqueira, que ha incorporat 14 quilòmetres més i aquest cap de setmana preveu comptar amb un total de 120.

Mentrestant, Boí Taüll ha sumat 5 quilòmetres respecte a dijous passat i assoleix ara els 27. Per la seua part, les estacions de Port Ainé i Tavascan han guanyat dos quilòmetres cada una. Per això, aquest cap de setmana els esquiadors podran disfrutar de més de 205 quilòmetres de pistes entre tots els dominis (el 63% del total) davant dels 182 de fa set dies.Les precipitacions dels últims dies, que han deixat fins a 75 centímetres a Baqueira, han millorat la qualitat de la neu i els gruixos. Des de l’estació aranesa van assegurar dimecres que “aquest augment dels gruixos augura també un gran mes de març i Setmana Santa d’esquí i snowboard a Baqueira-Beret”. Per això, les pistes encaren la recta final de la temporada amb la neu en les millors condicions. Així, la pràctica totalitat de les estacions lleidatanes preveuen acabar la campanya el dia 1 d’abril, dilluns de Pasqua, mentre que Baqueira espera fer-ho el dia 9 d’abril.Quant a l’esquí nòrdic, la setmana passada només Tuixent-la Vansa i Lles de Cerdanya oferien circuits de fons, amb 1,5 i 1 quilòmetre, respectivament. Ara, després de les últimes nevades, s’hi suma Tavascan, que ofereix 4 quilòmetres d’esquí nòrdic.

Noves precipitacions podrien deixar demà fins a 40 cm de neu nova a Boí Taüll i Espot Esquí

Entre avui i demà s’esperen noves nevades al Pirineu, concretament a la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Aquestes precipitacions podrien arribar a deixar durant la jornada de demà fins a 40 centímetres a les pistes d’Espot i Boí Taüll. En aquest sentit, el Sevei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té actius els avisos per neu.