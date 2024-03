La Noguera es coordina amb un pla per impulsar empreses i habitatge

El consell de la Noguera i la Paeria de Balaguer, com a capital de la comarca, s’han coordinat per dur a terme un centenar de projectes conjunts que ajudin a fomentar i dinamitzar l’economia comarcal, a més de crear i consolidar empreses i habitatge, en el marc del pla estratègic comarcal 2023-2027.

L’ajuntament de Balaguer va aprovar ahir en el ple aquest document, que ja ha avalat l’ens comarcal, que també l’ha finançat, i al qual es poden adherir els diferents pobles. Aquest pla ha d’ajudar el territori a impulsar noves iniciatives empresarials i a crear nous llocs de treball, fixar joves al territori i lluitar contra la despoblació. Diferents línies estratègiques marquen els eixos de treball, entre els quals destaca promocionar la Noguera com un territori competitiu per a la implantació de la indústria agroalimentària, entre d’altres.El regidor d’Urbanisme i tinent d’alcalde de Balaguer, Guifré Ricart, va apuntar que el text preveu actuacions específiques per a Balaguer com ampliar el polígon industrial Campllong, encara que també planteja un inventari de sòl i oferta industrial a la comarca, “des de naus disponibles per a venda i lloguer, o de parcel·les als principals pols industrials d’Artesa, Ponts o Vallfogona”, va dir. Va assenyalar que alguns d’aquests projectes ja estan en marxa, com el suport a l’economia verda i circular, “no només a Balaguer amb plantes solars, també pobles com Vallfogona, Castelló de Farfanya o Bellcaire han creat comunitats d’energia renovable i d’autoconsum col·lectiu”. També hi ha iniciatives per fomentar l’accés a l’habitatge a Balaguer i pobles, que passen per la masoveria urbana o la rehabilitació de cases. Respecte als projectes de competitivitat, destaca crear un banc de terres per impulsar la inclusió de joves al camp, un lobby per millorar infraestructures com l’autovia de la C-13 i el transport públic, o una prova pilot del transport col·laboratiu. El gerent de l’ens comarcal, Jordi Oronich, va afirmar que el consell ja va aprovar el pla, que va costar 15.000 euros, i ara han de ser els municipis els que s’hi sumin. D’altra banda, el ple de la Paeria va aprovar el pla de xoc contra la sobrepoblació de coloms a la ciutat.

El ple desestima augmentar la subvenció del Club Natació

El ple de Tàrrega es va omplir ahir de membres del Club Natació Tàrrega, que hi van assistir per mostrar el seu suport a la moció de Junts, a l’oposició, que demanava augmentar la subvenció que rep l’entitat. Es va desestimar amb els vots en contra del govern (ERC, CUP i PSC) i Junts hi va votar a favor. Rosa Maria Perelló (Junts) va dir que “tenim la certesa que els últims anys els ajuts al club no estan equiparats als d’altres entitats equiparables”. El regidor d’Esports, Silveri Caro (PSC), va afirmar que sempre han estat al costat del club per trobar solucions als seus problemes econòmics. La sessió va donar llum verda a 4 mocions a favor de la pagesia presentades pels diferents grups polítics. Al ple també va prendre possessió del càrrec Jaume Vall com a nou regidor de Junts substituint Gisel Llobet.