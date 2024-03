Dos nous agents i cotxe patrulla per a la Policia Local d'Alcarràs - AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

La Policia Local d’Alcarràs compta amb dos nous agents interins que s’han incorporat a la plantilla. Estaran un any –prorrogable a dos– per cobrir les places vacants que hi havia actualment.

Així mateix, l’ajuntament també ha adquirit un nou cotxe patrulla que porta incorporada la retolació unificada per a totes les forces policials. A més a més, compta amb un ordinador per poder consultar documentació in situ.