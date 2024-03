La casa rural Moncel, Premi Jove Emprenedor

La casa rural Moncel, de Guàrdia de Noguera (Castell de Mur), va guanyar el premi Jove Emprenedor del Pallars Jussà. Míriam San José Cirera lidera aquest projecte de turisme rural que ha comportat la rehabilitació d’un edifici que havia acollit la rectoria de la població. El guardó està dotat amb 1.500 euros. El segon premi va ser per a Antonio Zamorano, de Mundo Canyon, empresa dedicada als esports d’aventura, i el tercer va recaure en Núria Cunill de La Tartera, un obrador de pastisseria amb espai de degustació.

El president del consell, Ramon Jordana, va destacar que, “dels nou projectes presentats, set estan liderats per dones”. “És innegable com les dones emprenedores estan sent un component fonamental en la transformació del nostre territori”, va dir.