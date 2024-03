Un incendi en el transformador de Ratera deixa sense aigua la Segarra

Un incendi en el transformador de la xarxa elèctrica de Ratera va deixar ahir a la matinada sense aigua tota la Segarra i sense llum els onze pobles del municipi de Plans de Sió. Segons van explicar els veïns, l’incident es va produir cap a les 0.10 hores de la matinada, “després d’un fort esclat, ens vam quedar sense llum i van començar a veure’s les flames en el transformador situat a escassos 100 metres del poble, que té vuit habitants”. Van ser els mateixos veïns els que van alertar la companyia i el 112. Fins al lloc va acudir una dotació dels Bombers de la Generalitat, que va sufocar l’incendi. Per la seua part, els tècnics de la companyia van treballar durant tota la matinada per restablir el subministrament, cosa que va tenir lloc de forma progressiva, si bé a Ratera i a l’estació de bombatge de la planta potabilitzadora de la Segarra no es va restablir el subministrament fins a les 8.05 hores. L’estació de bombatge està situada a uns 200 metres del poble, al costat de l’ermita de Sant Vicenç i es proveeix des del transformador de Ratera. Segons va explicar l’alcalde dels Plans de Sió, Xavier Pintó, el tall en el subministrament d’aigua tot just es va notar a la comarca, gràcies als dipòsits de reserva d’aigua repartits per tota la Segarra i perquè va coincidir amb les hores de menor consum d’aigua. El transformador de Ratera s’alimenta de l’estació de Mont-roig, situada al mateix municipi.

Fa uns anys, un robatori del cablatge elèctric de l’estació de bombatge també va deixar sense aigua tota la comarca, per bé que en aquella ocasió el servei no es va restablir fins passades 24 hores.Com a curiositat, si bé a la Vila Closa de Ratera només resideixen vuit veïns, és possiblement l’única de les poblacions de la Segarra –té més de 80 nuclis– que té totes les cases ocupades.

