Lleida ho aposta tot al rosa

Centenars de persones es van atansar ahir als camps de fruiters florits del Baix Segre en una nova campanya de visites que s’intensificaran a partir del cap de setmana que ve. A Aitona, més de 200 turistes es van citar per fer recorreguts sense guies malgrat que els arbres no han arribat al nivell màxim de color. Un autobús amb més de 50 passatgers va mantenir el viatge malgrat el dia gris d’ahir igual com un grup de turistes xinesos, entre d’altres, va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol. Els voltants del poliesportiu ja són plens d’autocaravanes i per avui diumenge està programada la XII Caminada Popular en benefici del Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. Ahir a la tarda ja s’havien inscrit més de 500 participants. La caminada començarà a les 09.30 davant de la guarderia i tindrà tres recorreguts opcionals de 8, 16 i 29 quilòmetres, respectivament. Aitona iniciarà a mitjans de la setmana vinent les visites guiades als camps de fruiters en plena explosió de colors per la floració, malgrat que ja està obert el punt d’informació, que ahir va rebre nombroses consultes.

Seròs també va començar a rebre visites als camps en flor encara que, segons fonts municipals, els actes organitzats d’ahir es van anul·lar pel mal temps i avui començaran amb una sessió de ioga entre fruiters a les 11. A Torres de Segre, l’alcalde, Àxel Curcó, va assenyalar que el programa amb recorreguts pels fruiters se centrarà en els caps de setmana del 9 i 10 i del 16 i 17 d’aquest mes.

Setze municipis del Segrià organitzen més de cent activitats relacionades amb la floració dels fruiters. Ho faran en el marc de la campanya Segrià, terra de floració del consell. Són Aitona, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Almacelles, Corbins, la Granja, Lleida, Maials, Massalcoreig, Montoliu, Seròs, Soses, Torrebesses i Torres de Segre. Aquesta iniciativa, a més d’impulsar un turisme sostenible, també permet reivindicar els valors de la pagesia. Aquesta campanya acollirà a més el festival Cruïlla Baix Segre amb activitats en diverses poblacions. Per exemple, el dia 9 s’espera més de 2.000 persones en els concerts d’Stay Homas i Albert Pla a Aitona.A les Garrigues, Arbeca també ha programat avui un vermut entre els arbres florits en una finca d’ametllers a un quilòmetre de la població en direcció a la Floresta. Per una altra banda, a l’Urgell, Preixana també organitza un altre vermut que començarà a les 10.00 amb una caminada per la Ruta de les Pedreres.