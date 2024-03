La neu cau per sobre dels 500 metres a l'interior de Catalunya i afecta una quinzena de carreteres

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La neu ha fet acte de presència per sobre dels 500 metres a l'interior de Catalunya durant aquesta matinada i matí de diumenge. La nevada ha acumulat entre 5 i 10 centímetres a nombroses poblacions d'Osona (Viladrau, Espinelves o Taradell), el Moianès (Collsuspina, Moià) i interior de la Selva (Sant Hilari Sacalm). També ha floquejat en zones muntanyoses del prelitoral sud com les muntanyes de Prades i la serra del Montsant. Una quinzena de carreteres presenten complicacions per la neu i el gel amb dues vies tallades: la C-28 al port de la Bonaigua i la TV-7092 entre Vilaplana i Arbolí. Són necessàries cadenes a la N-260 al port de la Bonaigua; la C-28, al tram entre Vielha i Baqueira; l'N-141 a Bossòst, i l'L-501 i L-500 a la Vall de Boí.

A l'Eix Transversal (C-25) es recomana precaució per neu i gel a la calçada en un tram de 25 quilòmetres entre Sant Julià de Vilatorta (Osona) i Arbúcies (Selva) passant pel coll de Revell, i també a la TV-7004 entre Ulldemolins i Vallclara. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la precipitació anirà marxant lentament i a migdia s'imposarà el sol i el fort vent, sobretot a l'Empordà, l'Ebre i a les cotes altes del Pirineu. De fet, ja s'han registrat ratxes de fins a 138 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 135 km/h a Portbou, 127 km/h a Mas de Barberans, 110 km/h al Perelló i 107 km/h a Mont-roig del Camp, segons dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.

Les quantitats més destacades de precipitació s'han concentrat a les comarques del nord-est amb registres de 44 litres a Roses, 43 litres a Llançà, 26 litres a Sant Feliu de Pallerols i 25 litres a Portbou.